Экс-чемпион UFC: Чимаев переедет Перейру. Хамзат стилистически просто уничтожит

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу поделился мыслями насчёт потенциального поединка между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющем ОАЭ.

«Хамзат просто переедет Перейру. Стилистически он просто уничтожит [Алекса Перейру]. Он не сможет [защититься от тейкдаунов], хотя, возможно, попытается», — приводит слова Диллашоу портал BJ Penn.

Хамзат ранее неоднократно бросал вызов Алексу, а тот, в свою очередь, выступил с предложением провести схватку по грэпплингу, которая не состоялась.

Ранее менеджер Перейры ответил, назначен ли уже Алексу следующий бой в UFC.

