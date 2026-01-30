Скидки
Менеджер Махачева объяснил, почему следующим соперником Ислама должен стать Камару Усман

Менеджер Махачева объяснил, почему следующим соперником Ислама должен стать Камару Усман
Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что предпочёл бы, чтобы следующим соперником его подопечного стал нигериец Камару Усман, а не ирландец Иан Гарри.

«[Махачев и Усман] хотят сразиться друг с другом, но у UFC могут быть другие планы. Это моё мнение. Возможно, они думают иначе. Но не говорите мне, что Иан Гарри — это тот, кого все игнорируют. У меня нет к нему претензий. Он только что проиграл Шавкату, и Пратес чуть не добил его. Это не тот боец, который соберёт полную арену.

Спросил одного очень высокопоставленного человека в UFC, не буду говорить, кто это, но мне нужно было спросить его, считает ли он Иана Гарри, который в 9 из 10 поединках побеждал решением судей, зрелищным бойцом? Он ответил: «Нет, он скучный». Послушайте, если сравнивать Камару Усмана с Ианом Гарри или любым другим парнем, Камару — это самый сложный соперник для Ислама. Я тренировался с обоими, говорю вам об этом. Не думаю, что Ислам сможет его повалить и сделать то, что с другими. Ему придётся обмениваться ударами, и это будет настоящая война. Что касается наследия Ислама, Камару — это боец ​​номер один в мире независимо от весовой категории. Кто-нибудь вообще надирал задницу Камару Усману в октагоне? Никогда. Камару Усман — это самый сложный соперник для Ислама Махачева», — приводит слова Абдель-Азиза портал MMAJunkie.

