UFC 325: где смотреть турнир, на каком канале

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в австралийском Сиднее пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 325. Главным боем вечера станет титульный поединок в полулёгком весе между Алексом Волкановски (Австралия) и Диего Лопесом (Бразилия).

Посмотреть прямую трансляцию турнира UFC 325 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также соревнование запланировано к трансляции на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 1:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск 1 февраля.

В соглавном бою турнира в лёгком весе встретятся новозеландец Дэн Хукер и француз Бенуа Сен-Дени.

Видео: Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем