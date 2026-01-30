UFC 325: полный кард участников, список бойцов

В ночь на 1 февраля в Сиднее (Австралия), состоится вечер единоборств UFC 325. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.
Полный кард турнира UFC 325
Предварительный кард
Аарон Тау — Намсрай Батбаяр;
Жанбо Сулан — Лоуренс Луи;
Кэйитиро Накамура — Себастьян Салай;
Сан Вук Ким — Дом Мар Фан;
Каан Офли — Чжа И.
Основной кард
Джонатан Микаллеф — Обан Эллиотт;
Джейкоб Малкун — Торрес Финни;
Кэмерон Роустон — Коди Брандейдж;
Джуниор Тафа — Билли Элекана;
Куиллан Салкиллд — Джейми Малларки;
Тай Туиваса — Таллисон Тейшейра;
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи;
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени;
Александр Волкановски — Диего Лопес.