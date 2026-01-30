Александр Волкановски: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в австралийском Сиднее пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 325. Главным боем вечера станет титульный поединок-реванш в полулёгком весе между чемпионом, австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и три поражения.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

В первом бою, который прошёл 12 апреля 2025 года на турнире UFC 314, австралийский атлет одержал победу над представителем Бразилии единогласным решением судей и после этого не проводил боёв.

Лопес на данный момент занимает второе место в рейтинге полулёгкого веса. На первой строчке располагается Мовсар Евлоев.