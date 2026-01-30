Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волкановски: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Александр Волкановски: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в австралийском Сиднее пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 325. Главным боем вечера станет титульный поединок-реванш в полулёгком весе между чемпионом, австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и три поражения.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

В первом бою, который прошёл 12 апреля 2025 года на турнире UFC 314, австралийский атлет одержал победу над представителем Бразилии единогласным решением судей и после этого не проводил боёв.

Лопес на данный момент занимает второе место в рейтинге полулёгкого веса. На первой строчке располагается Мовсар Евлоев.

Материалы по теме
Волкановски ответил, завершит ли карьеру после реванша с Лопесом на UFC 325
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android