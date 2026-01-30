Скидки
Тофик Мусаев проведёт следующий бой на турнире UFC в апреле — инсайдер

Азербайджанский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Тофик Мусаев проведёт следующий поединок под баннером североамериканской организации против дебютанта лиги, представляющего Бразилию, Самуэля Санчеса на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает авторитетный инсайдер Лео Гимарайнш на своей странице в социальной сети.

Тофику 36 лет. В своём профессиональном рекорде Мусаев имеет 22 победы, из которых 20 были одержаны досрочно, и шесть поражений. Под эгидой UFC представитель Азербайджана выступает с июня 2025 года.

Самуэлю, в свою очередь, 23 года. В своём профессиональном рекорде Санчес имеет 11 побед и одно поражение.

