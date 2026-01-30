Волкановски оказался легче Лопеса в преддверии реванша на турнире UFC 325

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски и второй номер рейтинга UFC в категории до 66 кг бразилец Диего Лопес успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который возглавит 31 января турнир UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Александр показал на весах 65,54 кг, а Диего — 65,77 кг.

Напомним, для Волкановски и Лопеса эта встреча станет реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алекса единогласным решением судей.