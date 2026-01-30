Физиев и Руффи успешно сделали вес перед поединком на UFC 325

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев и 14-й номер рейтинга в категории до 70 кг бразилец Маурисио Руффи успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который станет соглавным событием турнира UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Атаман продемонстрировал на весах 70,53 кг, а Руффи — 70,42 кг.

Физиеву 32 года. В своём профессиональном рекорде азербайджанский боец имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Руффи, в свою очередь, 29 лет. В качестве профессионала Маурисио дебютировал в сентябре 2016 года. Имеет в своём рекорде 12 побед и два поражения.