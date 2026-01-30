Скидки
Физиев и Руффи успешно сделали вес перед поединком на UFC 325

Физиев и Руффи успешно сделали вес перед поединком на UFC 325
Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев и 14-й номер рейтинга в категории до 70 кг бразилец Маурисио Руффи успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который станет соглавным событием турнира UFC 325 в Сиднее (Австралия).

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Маурисио Руффи

Атаман продемонстрировал на весах 70,53 кг, а Руффи — 70,42 кг.

Физиеву 32 года. В своём профессиональном рекорде азербайджанский боец имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Руффи, в свою очередь, 29 лет. В качестве профессионала Маурисио дебютировал в сентябре 2016 года. Имеет в своём рекорде 12 побед и два поражения.

