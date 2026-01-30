Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы под залог

Саймон Стекель, являющийся адвокатом чемпиона WBA в лёгком весе в отпуске американца Джервонты Дэвиса, сообщил, что его подопечный вышел под залог после ареста в Майами по обвинению в домашнем насилии, незаконном лишении свободы и попытке похищения.

Согласно имеющейся информации, Дэвис был доставлен в исправительное учреждение в Майами. После того как он предстал перед судьёй округа Майами-Дейд, Дэвис вышел под залог, сумма которого составила $ 16 тыс.

«Джервонта Дэвис на самом деле является жертвой, и я с нетерпением жду возможности доказать эту шокирующую историю в суде. То, что произошло с Джервонтой Дэвисом в этом деле, выходит за рамки первоначальных обвинений против него и разоблачает уровень преступности, о котором будут говорить ещё долго после того, как обвинения с него будут сняты», – приводит слова Стекеля издание Associated Press.

