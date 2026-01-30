Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб обозначил двух возможных соперников Умара Нурмагомедова, не упомянув Петра Яна

Хабиб обозначил двух возможных соперников Умара Нурмагомедова, не упомянув Петра Яна
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов предположил, с кем проведёт следующий бой под баннером американской лиги его двоюродный брат и экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов.

«Если Ян собирается драться с Мерабом, то Умар станет сражаться с Шоном О'Мэлли. Если Ян выберет О'Мэлли, то Умар будет драться с Мерабом», – приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Умар Нурмагомедов раскрыл, каково драться, когда секундантами являются Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов раскрыл, каково драться, когда секундантами являются Хабиб и Махачев
Материалы по теме
Умар и О’Мэлли не впечатлили. Теперь оба — мимо титульника с Яном?
Умар и О’Мэлли не впечатлили. Теперь оба — мимо титульника с Яном?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android