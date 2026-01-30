Хабиб обозначил двух возможных соперников Умара Нурмагомедова, не упомянув Петра Яна

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов предположил, с кем проведёт следующий бой под баннером американской лиги его двоюродный брат и экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов.

«Если Ян собирается драться с Мерабом, то Умар станет сражаться с Шоном О'Мэлли. Если Ян выберет О'Мэлли, то Умар будет драться с Мерабом», – приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Умар Нурмагомедов раскрыл, каково драться, когда секундантами являются Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.