«Мы здесь, чтобы забрать всё». Хабиб — о целях своей команды в ММА

«Мы здесь, чтобы забрать всё». Хабиб — о целях своей команды в ММА
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о целях своей команды в сфере смешанных единоборствах, отметив, что её доминирование подтверждают факты и достижения тех, кто тренируется в ней.

«Цифры, пояса, рейтинги говорят сами за себя. Мне не нужно никого переубеждать. Если им нравится наша команда, значит, это так. А если нет, то какая разница? Конкуренция есть, существует много разных команд, они могут делать что угодно, но мы здесь, чтобы забрать всё», – приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

