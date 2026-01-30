Сегодня, 30 января, состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира UFC 325, который начнётся завтра, 31 января, в Сиднее (Австралия). «Чемпионат» предлагает всем любителям смешанных единоборств ознакомиться с результатами церемонии взвешивания.

Результаты взвешивания участников турнира UFC 325.

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Александр Волкановски (65,54 кг) vs Диего Лопес (65,77 кг).

Лёгкий вес: Дэн Хукер (70,64 кг) vs Бенуа Сен-Дени (70,64 кг).

Лёгкий вес: Рафаэль Физиев (70,53 кг) vs Маурисио Руффи (70,42 кг).

Тяжёлый вес: Тай Туиваса (120,42 кг) vs Таллисон Тейшейра (117,48 кг).

Лёгкий вес: Куиллан Салкиллд (70,53 кг) vs Джейми Малларки (70,53 кг).

Полутяжёлый вес: Джуниор Тафа (93,09 кг) vs Билли Элекана (92,53 кг).

Средний вес: Кэмерон Роустон (83,68 кг) vs Коди Брандэйдж (83,8 кг).

Средний вес: Джейкоб Малкун (84,25 кг) vs Торрес Финни (84,25 кг).

Полусредний вес: Джонатан Микаллеф (77,22 кг) vs Обан Эллиотт (76,99 кг).

Полулёгкий вес: Каан Офли (65,88 кг) vs Чжа И (65,99 кг).

Дорога в UFC, финальные поединки.

Финал в лёгком весе: Сан Вук Ким (70,64 кг) vs Дом Мар Фан (70,19 кг).

Финал в полулёгком весе: Кэйитиро Накамура (65,88 кг) vs Себастьян Салай (66,11 кг).

Финал в легчайшем весе: Жанбо Сулан (61,57 кг) vs Лоуренс Луи (61,34 кг).

Финал в наилегчайшем весе: Аарон Тау (58,51 кг)* vs Намсрай Батбаяр (57,15 кг).

*Аарон Тау не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории. Бой отменён.