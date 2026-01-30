Рафаэль Физиев провёл финальную битву взглядов с Маурисио Руффи перед боем в UFC

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев и 14-й номер рейтинга в категории до 70 кг бразилец Маурисио Руффи провели финальную битву взглядов в преддверии поединка, который станет третьим по значимости событием турнира UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Фото: Кадр из официальной трансляции

При этом во время стердауна Атаман что-то говорил в лицо Руффи, будучи напряжённым.

Физиеву 32 года. В своём профессиональном рекорде азербайджанский боец имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Руффи, в свою очередь, 29 лет. В качестве профессионала Маурисио дебютировал в сентябре 2016 года. Имеет в своём рекорде 12 побед и два поражения.