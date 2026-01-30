Скидки
Фото: Сен-Дени вышел на битву взглядов с Хукером с флагом Франции, а Дэн — вместе с дочкой

Фото: Сен-Дени вышел на битву взглядов с Хукером с флагом Франции, а Дэн — вместе с дочкой
Восьмой номер рейтинга UFC в категории до 70 кг француз Бенуа Сен-Дени провёл финальную битву взглядов с шестым номером рейтинга UFC в лёгком весе новозеландцем Дэном Хукером в преддверии поединка, который станет соглавным событием турнира UFC 325. Ивент состоится 31 января 2026 года на спортивной арене Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия).

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени
01 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Дэн Хукер
Не началось
Бенуа Сен-Дени

Фото: Кадр из официальной трансляции

Фото: Кадр из официальной трансляции

Хукеру 35 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в марте 2009 года. Имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 13 поражений.

Сен-Дени 29 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Имеет в своём рекорде 16 побед, из которых все были одержаны досрочно, три поражения и ещё один поединок был признан несостоявшимся.

