Волкановски и Лопес провели финальную дуэль взглядов перед титульным реваншем в UFC

Комментарии

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски и второй номер рейтинга UFC в категории до 66 кг бразилец Диего Лопес провели финальную битву взглядов в преддверии поединка, который возглавит турнир UFC 325. Ивент начнётся 31 января 2026 года на спортивной арене Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия).

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Фото: Кадр из официальной трансляции

Напомним, для Волкановски и Лопеса эта встреча станет реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алекса единогласным решением судей.

