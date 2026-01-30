Волкановски и Лопес провели финальную дуэль взглядов перед титульным реваншем в UFC

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски и второй номер рейтинга UFC в категории до 66 кг бразилец Диего Лопес провели финальную битву взглядов в преддверии поединка, который возглавит турнир UFC 325. Ивент начнётся 31 января 2026 года на спортивной арене Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия).

Фото: Кадр из официальной трансляции

Напомним, для Волкановски и Лопеса эта встреча станет реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алекса единогласным решением судей.