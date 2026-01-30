Волкановски включил поражение в первом бою с Махачевым в топ-5 своих лучших выступлений

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал топ-5 своих лучших выступлений за карьеру в смешанных единоборствах в видео на своём YouTube-канале.

Топ-5 лучших выступление в карьере по мнению Волкановски.

1. Третий бой против Макса Холлоуэя.

2. Первый поединок против Диего Лопеса.

3. Бой против Корейского зомби.

4. Бой против Брайана Ортеги.

5. Первый бой против Ислама Махачева.

Напомним, следующий бой Александр проведёт против бразильца Диего Лопеса. Для бойцов это будет реванш. Первый бой между Волкановски и Лопесом состоялся в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алекса единогласным решением судей.