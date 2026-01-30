Скидки
39-летний Серхио Рамос может дебютировать в боксе против скандального блогера Эндрю Тейта

39-летний Серхио Рамос может дебютировать в боксе против скандального блогера Эндрю Тейта
39-летний бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может провести дебютный поединок в боксе против скандального американского блогера Эндрю Тейта на турнире лиги Misfits Boxing, который запланирован на 22 августа. Об этом сообщает аккаунт Moslee в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, бой пройдёт в формате шестираундового противостояния по три минуты в категории до 88,5 кг. Официальный анонс поединка произойдёт в ближайшие дни.

Эндрю Тейт — это бывший профессиональный кикбоксёр, предприниматель, прославившийся своими женоненавистническими комментариями. Кроме того, против Тейта возбуждено уголовное дело в Румынии по обвинениям в изнасиловании и торговле людьми.

