Волкановски заявил о желании провести ещё два поединка до конца года

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, что хочет до конца 2026 года провести ещё два поединка.

«Я определённо хочу успеть подраться ещё дважды в этом году. Думаю провести два поединка — это вполне реально. Мне 37 лет, и я должен быть активным. Середина года звучит неплохо. В таком случае у меня будет достаточно времени, чтобы подготовиться к бою в конце года», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Александр имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и четыре поражения.