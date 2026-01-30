«Каждое лето выходит на пенсию, тратит все деньги и возвращается». Хабиб — о Тайсоне Фьюри

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри в преддверии его боя с соотечественником Арсланбеком Махмудовым.

«Мне кажется, Фьюри завершал карьеру пять раз. Каждое лето он выходит на пенсию. Он объявляет о завершении карьеры до своего отпуска, а на отдыхе тратит все деньги и возвращается в бокс. Я думаю так. Тайсон – великий чемпион. Он же будет драться против дагестанца. Я посмотрю этот поединок. Всегда интересно наблюдать за Фьюри, он один из лучших современных боксёров-тяжеловесов», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.