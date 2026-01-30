Энтони Джошуа впервые после трагического ДТП в Нигерии обратился к фанатам

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа впервые после трагического ДТП в Нигерии, в результате которого погибли его тренеры, обратился к фанатам.

«Когда-то и моё время придёт [отправиться на тот свет]. И я совсем не боюсь этого. Мне даже спокойно от мысли, что по ту сторону меня будут ждать два брата. Я терял людей и раньше, но не тех, кто был моей левой и правой рукой на всём этом пути. Даже не осознавал, что я – «большой парень». Потому что шёл рядом с гигантами. Они защищали меня, прикрывали, были моим щитом.

Но миссия должна продолжаться. Я понимаю свой долг и то, чего они хотели для своих семей. Поэтому моя цель – помочь им достичь их целей, даже если их больше нет с нами физически. Когда я молюсь ночью и утром, я знаю, что духовно они будут помогать мне. Потому что меня проведёт не только физическая сила — понадобится большая сила свыше.

Я обязательно буду молиться и помогу осуществить их мечты для их семей. И не только я. Нас целая команда, целое братство, которое продолжат их дело, их наследие, их мечты. Я знаю, что именно буду делать в своём уголке мира», — приводит слова Джошуа Ready to Fight.