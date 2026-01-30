Скидки
Алекс Волкановски назвал топ-4 величайших бойцов в истории UFC, проигнорировав россиян

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал топ-4 величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале Paramount UFC.

Топ-4 величайших бойцов в истории UFC, по мнению Волкановски.

1. Деметриус Джонсон.
2. Жорж Сен-Пьер.
3. Андерсон Силва.
4. Исраэль Адесанья.

Александр имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В профи Волкановски дебютировал в мае 2012 года. Будучи чемпионом UFC, австралиец провёл пять защит титула UFC в полулёгком весе.

