Алекс Волкановски назвал топ-4 величайших бойцов в истории UFC, проигнорировав россиян

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал топ-4 величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале Paramount UFC.
Топ-4 величайших бойцов в истории UFC, по мнению Волкановски.
1. Деметриус Джонсон.
2. Жорж Сен-Пьер.
3. Андерсон Силва.
4. Исраэль Адесанья.
Александр имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В профи Волкановски дебютировал в мае 2012 года. Будучи чемпионом UFC, австралиец провёл пять защит титула UFC в полулёгком весе.