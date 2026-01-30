Скидки
Чимаев: если Перейра прекратит бегать, я стану двойным чемпионом. Уважения к нему нет

Чимаев: если Перейра прекратит бегать, я стану двойным чемпионом. Уважения к нему нет
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, заявил, что больше не уважает чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру из-за высказываний представителей его команды.

«Борз — 15 побед, а Шама — 13 побед и три поражения. Вот и вся разница между нами. Если ты проявляешь уважение, я отвечаю тем же. Команда Алекса слишком много болтает, поэтому уважения к нему нет. Если Алекс прекратит бегать, то я стану чемпионом UFC в двух весовых категориях, Иншааллах», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

