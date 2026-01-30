Скидки
«У него 0 навыков в ММА». Царукян хочет, чтобы Пимблетта уволили из UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян резко раскритиковал бойцовский уровень англичанина Пэдди Пимблетта, заявив о желании, чтобы в UFC приняли решение уволить Плохиша из организации.

«У Пэдди Пимблетта 0 навыков в ММА. У него есть только подбородок, и на этом всё. Мне кажется, его может победить кто угодно. Хорошие бойцы в расцвете сил из топ-15 — все могут победить [его], кроме разве что Майкла Чендлера, потому что Майк тоже попал в топ-15 благодаря покровительству от UFC. Если посмотреть на рейтинг, то его могут победить Бенуа [Сен-Дени], [Рафаэль] Физиев, я, [Чарльз] Оливейра, [Макс] Холлоуэй — все могут победить его. Дэн Хукер победит его со 100-процентной вероятностью. Я бы хотел, чтобы из UFC его уволили», — приводит слова Царукяна Yahoo Sports.

