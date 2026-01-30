Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: победил бы и Джастина, и Пэдди за один вечер, даже в формате «два против одного»

Царукян: победил бы и Джастина, и Пэдди за один вечер, даже в формате «два против одного»
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт поединка между американцем Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом, который состоялся на турнире UFC 324 и завершился в пользу Хайлайта единогласным решением судей. Ахалкалакец отметил, что смог бы одолеть обоих за один вечер.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Я наслаждался каждый раз, когда Гэтжи бил его. Пимблетт — отстойный боец. Он не заслуживал того, чтобы быть там. Поэтому я был рад [когда Пэдди проиграл]. Я бы победил и Джастина, и Пэдди за один вечер, даже [в формате «два против одного»]. Гэтжи — из-за травмы, а Пимблетта — из-за того, что он молодой [и неопытный]. Джастин хорош, но устал уже во втором раунде. Он отправил [Пимблетта] в нокдаун, однако не смог развить успех, потому что уже устал к тому моменту», — приводит слова Царукяна портал Yahoo Sports.

Материалы по теме
Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android