Царукян: победил бы и Джастина, и Пэдди за один вечер, даже в формате «два против одного»

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт поединка между американцем Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом, который состоялся на турнире UFC 324 и завершился в пользу Хайлайта единогласным решением судей. Ахалкалакец отметил, что смог бы одолеть обоих за один вечер.

«Я наслаждался каждый раз, когда Гэтжи бил его. Пимблетт — отстойный боец. Он не заслуживал того, чтобы быть там. Поэтому я был рад [когда Пэдди проиграл]. Я бы победил и Джастина, и Пэдди за один вечер, даже [в формате «два против одного»]. Гэтжи — из-за травмы, а Пимблетта — из-за того, что он молодой [и неопытный]. Джастин хорош, но устал уже во втором раунде. Он отправил [Пимблетта] в нокдаун, однако не смог развить успех, потому что уже устал к тому моменту», — приводит слова Царукяна портал Yahoo Sports.