«Именно этот момент стал ключевым». Джефф Монсон ответил, почему выбрал Россию

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал, почему принял решение перебраться в Росиию. Монсон является уроженцем США. В середине декабря 2023 года Джефф сообщил, что больше не является американским гражданином.

«Именно этот момент стал для меня ключевым. Меня часто спрашивают, почему я выбрал Россию. Ответ — не в политике и не в деньгах. Он — в простом человеческом жесте, который тронул душу.

После боя в Пензе незнакомый мужчина подарил мне икону для моей больной мамы со словами «С любовью из России». Тогда я по-настоящему почувствовал душу этой страны и понял — это моё место. Такие моменты меняют жизнь», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

