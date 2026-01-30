«Такому человеку место на боксёрском ринге?» Конор Бенн — о Джервонте Дэвисе

Британский боксёр Конор Бенн высказался о недавнем аресте чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA в отпуске американца Джервонты Дэвиса.

«У меня есть сёстры, у меня есть дочь. Вы можете быть фанатами Джервонты Дэвиса. Мне нравится стиль Джервонты Дэвиса, но, если ты, будучи профессиональным бойцом, поднимаешь руку на женщину, это неправильно и это не смешно. Так как вы думаете, такому человеку место на боксёрском ринге?» — приводит слова Бенна аккаунт Boxing News в социальной сети Х.

Напомним, Дэвис был задержан 28 января в Майами в связи с делом октября 2025 года. Ему предъявлены обвинения в нанесении побоев, незаконном лишении свободы и попытке похищения в отношении бывшей возлюбленной. Суд запретил ему любой контакт с предполагаемой жертвой. 30 января стало известно, что Дэвиса выпустили под залог.