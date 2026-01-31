Волкановски — Лопес: во сколько начало боя на UFC 325, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 325, в главном событии которого чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски проведёт очередную защиту титула против претендента Диего Лопеса.

Начало предварительного карда запланировано на 1:00 мск. Начало основного карда — на 5:00 мск. Ориентировочное время выхода Волкановски и Лопеса — около 7:00 мск.

Турнир UFC 325 можно будет посмотреть в России на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальной платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.