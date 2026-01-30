Джастин Гэтжи раскрыл неверный ответ ИИ на свой вопрос про UFC

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи рассказал забавную историю про чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. По словам Гэтжи, чат-бот сообщил ему, что на турнире UFC 324 поединок проведут Пэдди Пимблетт и Илия Топурия. На самом деле Гэтжи сам выступал на этом турнире. Американцу противостоял Пимблетт, которого он победил единогласным судейским решением.

«Однажды я спросил: «Кто будет драться в главном бою 24 января?» И он ответил: «Илия Топурия и Пэдди Пимблетт». Я сказал: «Спорю на все деньги мира, что драться будет Джастин Гэтжи». Он спросил: «Откуда ты это знаешь?» Я ответил: «Не знаю», — сказал Гэтжи на видео на своей странице в социальных сетях.

