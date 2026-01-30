Скидки
Джастин Гэтжи раскрыл неверный ответ ИИ на свой вопрос про UFC

Джастин Гэтжи раскрыл неверный ответ ИИ на свой вопрос про UFC
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи рассказал забавную историю про чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. По словам Гэтжи, чат-бот сообщил ему, что на турнире UFC 324 поединок проведут Пэдди Пимблетт и Илия Топурия. На самом деле Гэтжи сам выступал на этом турнире. Американцу противостоял Пимблетт, которого он победил единогласным судейским решением.

«Однажды я спросил: «Кто будет драться в главном бою 24 января?» И он ответил: «Илия Топурия и Пэдди Пимблетт». Я сказал: «Спорю на все деньги мира, что драться будет Джастин Гэтжи». Он спросил: «Откуда ты это знаешь?» Я ответил: «Не знаю», — сказал Гэтжи на видео на своей странице в социальных сетях.

Усман показал съёмки сцены драки с Гэтжи для «Голого пистолета»:

