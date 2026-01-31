Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 325: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 325: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в Сиднее (Австралия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 325. В главном событии спортивного мероприятия чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски проведёт реванш с представителем Бразилии Диего Лопесом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

В соглавном событии турнира поединок проведёт ещё один спортсмен из Австралии – Дэн Хукер. Противостоять ему будет француз Бенуа Сен-Дени. Спортсмены выступают в лёгком весе (до 70 кг).

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени
01 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Дэн Хукер
Не началось
Бенуа Сен-Дени

Прямую трансляцию спортивного шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Возвращение Великого и новый вызов для Атамана. Где смотреть UFC 325
Возвращение Великого и новый вызов для Атамана. Где смотреть UFC 325

Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android