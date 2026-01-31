UFC 325: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в Сиднее (Австралия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 325. В главном событии спортивного мероприятия чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски проведёт реванш с представителем Бразилии Диего Лопесом.

В соглавном событии турнира поединок проведёт ещё один спортсмен из Австралии – Дэн Хукер. Противостоять ему будет француз Бенуа Сен-Дени. Спортсмены выступают в лёгком весе (до 70 кг).

Прямую трансляцию спортивного шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Волкановски и Лопес провели битву взглядов перед реваншем: