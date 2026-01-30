«Боже мой, эти ноздри». Джастин Гэтжи — о битве взглядов с Пэдди Пимблеттом

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи с юмором прокомментировал процедуру взвешивания перед своим боем с Пэдди Пимблеттом на UFC 324 в Лас-Вегасе. Американец признался, что его отвлекли необычно широкие ноздри британца.

«Во время взвешивания я такой: «Боже мой, эти ноздри». Я всё время смотрел на его ноздри. Я думал: «Этот ублюдок никогда не устанет», — заявил Гэтжи в шоу What Hones You для YouTube-канала Onx Sports.

Напомним, Гэтжи победил Пимблетта единогласным решением судей в главном бою вечера и завоевал временный титул чемпиона в лёгком весе. Обладатель полноценного титула испанский боец Илия Топурия взял паузу в карьере по семейным обстоятельствам.