Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: где смотреть бой, на каком канале покажут

Сегодня, 31 января, в Ньюкасле (Великобритания) пройдёт вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) встретится с британцем Джошем Келли (17-1-1, 9 KO).

Все бои турнира будут доступны на стриминг-платформе DAZN. В Российской Федерации посмотреть спортивное мероприятие можно в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало поединка между россиянином и британцем стоит ожидать не ранее 00:30 мск (1 февраля).

Муртазалиев к настоящему моменту принял участие в 23 поединках, каждый из которых завершился в его пользу. В активе Келли 17 побед, одно поражение и одна ничья.

Бахрам Муртазалиев и Джош Келли провели дуэль взглядов: