Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: где смотреть бой, на каком канале покажут

Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: где смотреть бой, на каком канале покажут
Комментарии

Сегодня, 31 января, в Ньюкасле (Великобритания) пройдёт вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) встретится с британцем Джошем Келли (17-1-1, 9 KO).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Джош Келли

Все бои турнира будут доступны на стриминг-платформе DAZN. В Российской Федерации посмотреть спортивное мероприятие можно в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало поединка между россиянином и британцем стоит ожидать не ранее 00:30 мск (1 февраля).

Муртазалиев к настоящему моменту принял участие в 23 поединках, каждый из которых завершился в его пользу. В активе Келли 17 побед, одно поражение и одна ничья.

Материалы по теме
Восхищался Зиданом, разочаровывался в боксе и много переезжал. Биография Муртазалиева
Восхищался Зиданом, разочаровывался в боксе и много переезжал. Биография Муртазалиева

Бахрам Муртазалиев и Джош Келли провели дуэль взглядов:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android