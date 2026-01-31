Гонорары Александра Волкановски и Диего Лопеса за бой 1 февраля 2026 года

Ожидается, что в главном бою UFC 325 в Сиднее чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски и претендент Диего Лопес получат рекордные для себя гонорары.

Волкановски продолжает показывать финансовый рост с каждым крупным поединком. За первый бой с Лопесом на UFC 314 австралиец получил $ 2,64 млн.

В свою очередь, Лопес за тот же поединок заработал $ 1,42 млн, что стало для него абсолютным рекордом. До этого его доходы были значительно скромнее: $ 62,5 тыс. на UFC 300, $ 351 тыс. на UFC 303 и $ 155 тыс. на UFC 306.

Официальные гонорары бойцов будут объявлены после боя.

Бой Волкановски — Лопес станет главным событием турнира UFC 325, который начнётся в ночь с 31 января на 1 февраля. Ориентировочное время выхода бойцов — около 7:00 мск.