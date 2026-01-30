Боец UFC признался, что на нокаутирующий удар ногой его вдохновил Неймар

Бразильский боец UFC Маурисио Руффи признался, что его нокаутирующий удар ногой с разворота в поединке с Бобби Грином был вдохновлён футбольной легендой Неймаром. Руффи и Грин встречались в марте 2025-го на турнире по смешанным единоборствам UFC 313. Удар Руффи был признан изданием ESPN Нокаутом года в 2025-м.

«Я называю это «финт Неймара». Я использовал двойной финт: сначала пригрозил кроссом, потом ударил сверху и добил ударом ногой с разворотом. Этот приём вдохновлён тем, как Неймар делает серию обманных движений», — сказал Руффи на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.

Материалы по теме Фото Рафаэль Физиев провёл финальную битву взглядов с Маурисио Руффи перед боем в UFC

Рафаэль Физиев готовится к бою с Маурисио Руффи: