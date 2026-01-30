Скидки
«Шакур будет на другом уровне». Кроуфорд дал прогноз на бой Лопес — Стивенсон

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался перед титульным боем между Теофимо Лопесом и Шакуром Стивенсоном, назвав фаворита.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Теофимо Лопес — Шакур Стивенсон
01 февраля 2026, воскресенье. 07:30 МСК
Теофимо Лопес
Не началось
Шакур Стивенсон

«Теофимо — хороший боец. Он очень талантлив, атлетичен. Он всегда был на высоте в такие важные моменты, как этот. Но Шакур — это совсем другой уровень. В эту субботу он это докажет.

Честно говоря, я думаю, что он будет делать всё понемногу [речь о стиле боя]. Я думаю, что в субботу мы увидим лучшего Шакура Стивенсона, и мне кажется, что это будет слишком много… Теофимо очень хорошо справлялся с левшами, но Шакур очень хорошо справлялся с ортодоксальными бойцами. Шакур не является обычным левшой, с которым Теофимо дрался. Вот почему я говорю, что он на несколько уровней выше», — приводит слова Кроуфорда издание Boxing News.

