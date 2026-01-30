Евгений Кооль победил Джонаса единогласным решением на турнире IBA.PRO в Москве

Трёхкратный чемпион России и серебряный призёр чемпионата мира – 2025 Евгений Кооль (2-0, КО 1) одержал победу над намибийцем Джонасом Джуниусом Джонасом на турнире IBA.PRO 14 в Москве. Шестираундовый поединок в полусреднем весе завершился единогласным решением судей в пользу 24-летнего россиянина.

Для Кооля, финалиста чемпионата мира – 2025 и трёхкратного чемпиона России, эта победа стала второй на профессиональном ринге. Его соперник, 38-летний Джонас Джонас, имеет на своём счету 25 побед и девять поражений. Намибиец — опытный ветеран, серебряный призёр Олимпиады-2016 и чемпионата мира – 2013 в любителях.