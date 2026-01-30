Скидки
Бокс/ММА

Бакли назвал бойца, достойного получить титульный поединок с чемпионом UFC Махачевым

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли заявил, что бывший чемпион промоушена Камару Усман заслуживает следующего шанса на титул в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Почему нет? Этот парень – бывший чемпион. Он проиграл экс-чемпиону Леону Эдвардсу и нынешнему обладателю титула Хамзату Чимаеву, что вроде как показывает, что он может конкурировать с такими соперниками. И он победил меня – того, кто был в огне в 2024 году и нокаутировал всех подряд», — сказал Бакли в интервью журналисту Джейку Ноекеру.

Сабмишен Махачева — лучший в 2025 году. Что такое удушение Д'Арсе и как его делает Ислам
Сабмишен Махачева — лучший в 2025 году. Что такое удушение Д'Арсе и как его делает Ислам

Хабиб провёл битву взглядов между Усманом и Махачевым:

