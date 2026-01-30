Скидки
Бокс/ММА Новости

Теофимо Лопес перевесил Шакура Стивенсона в преддверии боя

Теофимо Лопес перевесил Шакура Стивенсона в преддверии боя
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в Нью-Йорке (США) состоится турнир по профессиональному боксу The Ring VI, в главном событии которого выступит действующий обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес. Противостоять ему будет непобеждённый чемпион WBC в лёгком дивизионе Шакур Стивенсон. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания, с итогами которой предлагает ознакомиться «Чемпионата».

Итоги взвешивания участников турнира The Ring VI:

Бой за титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе: Теофимо Лопес (63,4 кг) – Шакур Стивенсон (62,9 кг);
первый полусредний вес: Кейшон Дэвис (63,2 кг) – Джамейн Ортис (63,2 кг);
бой за вакантный титул WBC в полулёгком весе: Брюс Кэррингтон (57 кг) – Карлос Кастро Манрикес (56,8 кг);
супертяжёлый вес: Джаррелл Миллер (144,1 кг) – Кингсли Ибе (130,6 кг);
полусредний вес: Зияд Аль Мааюф (64,1 кг) – Кевин Кастильо (63,9 кг).

Отметим, что обладатель пояса WBC в среднем весе Карлос Адамес взвешивание пропустил. Спортсмен снялся с поединка с Остином Уильямсом.

Огромные гонорары в боксе:

Комментарии
