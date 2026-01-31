Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: полный кард участников турнира, список бойцов

Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: полный кард участников турнира, список бойцов
Комментарии

В Ньюкасле (Великобритания) 31 января состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет защита титула IBF World в первом среднем весе. Чемпион, непобеждённый россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO), встретится с британским претендентом Джошем Келли (17-1-1, 9 KO).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Джош Келли

Полный кард турнира:

  • Бахрам Муртазалиев – Джош Келли — титульный бой за пояс чемпиона мира по версии IBF;
  • Джош Пэдли – Джауад Бельмехди;
  • Элиф Нур Турхан – Тайла Генцен;
  • Джош Бленкирон – Робби Колман.

Прямую трансляцию турнира покажет платформа DAZN. В России поединки можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сейчас читают:
Восхищался Зиданом, разочаровывался в боксе и много переезжал. Биография Муртазалиева
Восхищался Зиданом, разочаровывался в боксе и много переезжал. Биография Муртазалиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android