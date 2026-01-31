Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: полный кард участников турнира, список бойцов

В Ньюкасле (Великобритания) 31 января состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет защита титула IBF World в первом среднем весе. Чемпион, непобеждённый россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO), встретится с британским претендентом Джошем Келли (17-1-1, 9 KO).

Полный кард турнира:

Бахрам Муртазалиев – Джош Келли — титульный бой за пояс чемпиона мира по версии IBF;

Джош Пэдли – Джауад Бельмехди;

Элиф Нур Турхан – Тайла Генцен;

Джош Бленкирон – Робби Колман.

Прямую трансляцию турнира покажет платформа DAZN. В России поединки можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.