Российский боксёр Суров дебютировал в профессионалах победой нокаутом в первом раунде

Россиянин Давид Суров одержал победу в поединке с представителем Доминиканской Республики Луисом Альфредо Алькантарой Герреро. Спортсмены, выступающие в тяжёлой весовой категории, встречались на турнире IBA.PRO 14 в Москве. Суров победил нокаутом в первом раунде.

Примечательно, что доминиканец до этого не потерпел ни одного поражения. Ранее он одержал 11 побед, 10 из которых были добыты нокаутом. Отметим, что для Давида бой с Герреро стал дебютным на профессиональном ринге.

Ранее победу на турнире в Москве одержал трёхкратный чемпион России Евгений Кооль.

