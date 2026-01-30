Скидки
Российский боксёр Суров дебютировал в профессионалах победой нокаутом в первом раунде

Комментарии

Россиянин Давид Суров одержал победу в поединке с представителем Доминиканской Республики Луисом Альфредо Алькантарой Герреро. Спортсмены, выступающие в тяжёлой весовой категории, встречались на турнире IBA.PRO 14 в Москве. Суров победил нокаутом в первом раунде.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Давид Суров (W) — Луис Алькантара Герреро
30 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Давид Суров
Окончено
KO
Луис Алькантара Герреро

Примечательно, что доминиканец до этого не потерпел ни одного поражения. Ранее он одержал 11 побед, 10 из которых были добыты нокаутом. Отметим, что для Давида бой с Герреро стал дебютным на профессиональном ринге.

Ранее победу на турнире в Москве одержал трёхкратный чемпион России Евгений Кооль.

