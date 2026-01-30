Скидки
Шара Буллет вновь обозначил сроки своего возвращения в октагон

Шара Буллет вновь обозначил сроки своего возвращения в октагон
Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подтвердил ранее обозначенные сроки своего возвращения в октагон.

«Сейчас проведу ещё немного времени с семьёй, потом начну кэмп. Я тренировался в Москве, можно сказать, проводил сборы здесь. Развиваю все аспекты. У меня такие хорошие спарринг‑партнёры, как Богдан Гуськов и другие ребята. Им тоже в чём‑то помогаю. Мне ещё многому нужно научиться, вот я и развиваюсь. Пользуюсь случаем, что возник такой перерыв.

Определённой даты [боя] пока нет. Наверное, выйду [на бой] в апреле‑мае», — приводит слова Шары Буллета издание «Матч ТВ».

