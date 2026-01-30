Скидки
Бокс/ММА

Давид Суров — о победе нокаутом на турнире в Москве: соперник не захотел боксировать
Российский боксёр Давид Суров прокомментировал победу, одержанную в поединке с представителем Доминиканской Республики Луисом Альфредо Алькантарой Герреро. Спортсмены, выступающие в тяжёлой весовой категории, встречались на турнире IBA.PRO 14 в Москве. Суров победил нокаутом в первом раунде. Для россиянина этот бой стал дебютным на профессиональном ринге.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Давид Суров (W) — Луис Алькантара Герреро
30 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Давид Суров
Окончено
KO
Луис Алькантара Герреро

«Ну, готовился на шесть раундов – получилось, что попал в первом. Мне кажется, соперник просто не захотел боксировать. Перчатки поменьше… я полчаса засовывал руку в перчатку с тейпом. Помогали мне тренеры. Ну а так всё то же самое, тот же ринг. Не знаю, я особо разницы не почувствовал.

Доволен ли я? Ну, так, да, рад. Ну, я… Ожидал выиграть. Всё, я выиграл. Спасибо большое за поддержку. Очень было приятно, спасибо», — сказал Суров после боя.

