«Ждал этого много лет». Шакур Стивенсон высказался о предстоящем бое с Теофимо Лопесом

Непобеждённый чемпион WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал комментарий по поводу предстоящего боя с обладателем пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом. Поединок состоится в ночь с 31 января на 1 февраля мск в Нью-Йорке (США) в рамках турнира The Ring VI.

«Это мой момент. Я ждал его много лет и наконец получил возможность показать, кто я есть. Теофимо заставит меня раскрыться на максимум. Я знаю, на что способен я, и знаю, на что способен он.

Пришло время показать, каков настоящий уровень. Думаю, он до конца не понимает, что это за уровень, поэтому нам придётся ему это продемонстрировать. Я не верю в давление — вы увидите того же бойца, но на более высокой ступени. Говорят, что я не бью жёстко, однако стоит оказаться со мной в ринге в восьмиунцовых перчатках — и желание пропускать удары быстро исчезает», — приводит слова Стивенсона The Ring.

Самый громкий бой в истории бокса: