Россиянин Халидов победил кубинца Лардуэта решением судей в главном бою вечера IBA.PRO 14

Комментарии

Российский боксёр Мурад Халидов одержал победу над кубинцем Хосе Лардуэтом в главном бою турнира BetBoom.IBA.PRO 14 в Москве. Поединок в тяжёлом весе продлился все отведённые 10 раундов и завершился победой россиянина решением большинства судейских записок.

Теперь на счету 27-летнего Халидова 12 побед в 12 боях на профессиональном ринге. Его 40-летний соперник, бронзовый призёр чемпионата мира – 2009 и участник Олимпийских игр – 2012, потерпел второе поражение в карьере при 15 победах.

Ранее победу на турнире в Москве одержали трёхкратный чемпион России Евгений Кооль и россиянин Давид Суров, у которого этот бой стал дебютным на профессиональном ринге.

