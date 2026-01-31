Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет: бокс — спорт номер один в России

Шара Буллет: бокс — спорт номер один в России
Комментарии

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, посетил турнир по профессиональному боксу BetBoom.IBA.Pro 14 в Москве и поделился своими впечатлениями.

«Я не был на профессиональном боксе, я прилетал на турнир по любителям. Но сейчас я вижу, что все профессионалы вкладываются в удар. Вот сейчас, например, небольшая весовая [категория], но очень мощный удар. В любом бою любой удар может быть нокаутирующим. Самое главное — это нравится зрителям. А я давно с боксом дружу, так что для меня это одна из любимых дисциплин, приятно наблюдать.

Спасибо Умару Назаровичу [Кремлёву], что вкладывает в наш спорт в общем и в целом очень много времени, уделяет боксу и развивает его на высоком уровне. На сегодняшний день это спорт номер один в России.

Наши ребята, которые выступают за Россию, — есть такой боксёр Шарабутдин [Атаев], также [Муслим] Гаджимагомедов, он показывает очень интересный бокс, Джамбулат Бижамов там был… Ну, за вот этих ребят хочется болеть, наблюдать», — рассказал Шара Буллет в интервью для Федерации бокса России.

Материалы по теме
Шара Буллет вновь обозначил сроки своего возвращения в октагон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android