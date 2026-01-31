Россиянин Бахрам Муртазалиев оказался легче британца Джоша Келли перед боем

31 января в Ньюкасле (Великобритания) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) встретится с британцем Джошем Келли (17-1-1, 9 KO).

В преддверии поединка состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли оба спортсмена. По её итогам Муртазалиев показал на весах 69 кг, тогда как Келли уложился в лимит дивизиона с результатом 69,7 кг.

Бахрам к настоящему моменту принял участие в 23 поединках, каждый из которых завершился в его пользу. В активе Джоша 17 побед, одно поражение и одна ничья.

Бахрам Муртазалиев и Джош Келли провели дуэль взглядов: