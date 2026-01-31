Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Бахрам Муртазалиев оказался легче британца Джоша Келли перед боем

Россиянин Бахрам Муртазалиев оказался легче британца Джоша Келли перед боем
Комментарии

31 января в Ньюкасле (Великобритания) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) встретится с британцем Джошем Келли (17-1-1, 9 KO).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Джош Келли

В преддверии поединка состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли оба спортсмена. По её итогам Муртазалиев показал на весах 69 кг, тогда как Келли уложился в лимит дивизиона с результатом 69,7 кг.

Бахрам к настоящему моменту принял участие в 23 поединках, каждый из которых завершился в его пользу. В активе Джоша 17 побед, одно поражение и одна ничья.

Материалы по теме
Восхищался Зиданом, разочаровывался в боксе и много переезжал. Биография Муртазалиева
Восхищался Зиданом, разочаровывался в боксе и много переезжал. Биография Муртазалиева

Бахрам Муртазалиев и Джош Келли провели дуэль взглядов:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android