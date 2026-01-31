Скидки
Чимаев отчитал ливанского бойца после битвы взглядов на FFC 5 в Омане

Чимаев отчитал ливанского бойца после битвы взглядов на FFC 5 в Омане
Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев вмешался в конфликт на пресс-конференции турнира Fitbox Fighting Championship (FFC) в Омане.

Поводом стал инцидент между товарищем Чимаева по команде, российским бойцом Джохаром Душуевым, и его будущим соперником Энтони Зейданом. Во время битвы взглядов спортсмены вступили в конфронтацию, их пришлось разнимать. После этого Хамзат Чимаев подошёл к Зейдану и публично сделал ему замечание, раскритиковав его поведение.

Хамзат Чимаев в последний раз выходил в октагон в августе 2025 года, завоевав титул чемпиона UFC в среднем весе единогласным решением судей в бою против Дрикуса дю Плесси.

