Дональд Трамп высказался о планах по строительству арены перед Белым домом для турнира UFC

Дональд Трамп высказался о планах по строительству арены перед Белым домом для турнира UFC
Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство арены перед Белым домом для турнира UFC. Он должен состояться в нынешнем году 14 июня.

«Они собираются построить нечто действительно потрясающее. Это связано с нашим 250-летием, в честь которого запланировано много замечательных вещей. Стадион будет построен прямо перед Белым домом. Увидеть бои смогут 100 000 человек. Там будет очень много людей… Я даже не стану говорить, сколько именно, потому что, думаю, это может оказаться рекордом. Мы будем отмечать величие Америки», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Президент UFC Дана Уайт провёл эфир с Хасбиком:

Комментарии
