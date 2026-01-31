Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в Ньюкасле (Великобритания) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой между действующим чемпионом мира по версии IBF World в первом среднем весе российским спортсменом Бахрамом Муртазалиевым и британцем Джошем Келли.

Начало мероприятия запланировано на 20:00 31 января мск, поединок между Муртазалиевым и Келли стартует ориентировочно в 00:00-1:00 1 февраля мск. Прямая трансляция мероприятия пройдёт на платформе DAZN, в России посмотреть турнир можно будет в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события боксёрского вечера в Ньюкасле.

Видео: Бахрам Муртазалиев и Джош Келли провели дуэль взглядов