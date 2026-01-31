Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени: во сколько начало боя UFC 325, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в австралийском Сиднее пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 325. Соглавным боем вечера станет поединок в лёгком весе между новозеландцем Дэном Хукером и французом Бенуа Сен-Дени.

Посмотреть прямую трансляцию турнира UFC 325 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также соревнование запланировано к трансляции на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 1:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск 1 февраля.

Главным событием турнира станет титульный поединок в полулёгком весе между Алексом Волкановски (Австралия) и Диего Лопесом (Бразилия).

