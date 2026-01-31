Александр Волкановски — Диего Лопес: где смотреть бой на UFC 325, на каком канале

В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее пройдёт турнир UFC 325, главным событием которого станет титульный поединок в полулёгком весе. Действующий чемпион Александр Волкановски проведёт очередную защиту пояса в бою против претендента из Бразилии Диего Лопеса.

Предварительные поединки начнутся в 1:00 по московскому времени, основной кард запланирован на 5:00 мск, а ориентировочный выход Волкановски и Лопеса в октагон ожидается около 7:00 мск.

Российские зрители смогут посмотреть турнир на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass, а спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года и за это время одержал 14 побед при трёх поражениях. Его сопернику, Диего Лопесу, 31 год. Бразильский боец дебютировал в организации в 2023 году, имея на счету шесть побед и два поражения.

Первый бой между Волкановски и Лопесом состоялся 12 апреля 2025 года на турнире UFC 314. Тогда австралийский чемпион взял верх единогласным решением судей и с тех пор не выходил в октагон.